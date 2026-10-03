Sampdoria, a Bogliasco inaugurato il piazzale dedicato a Paolo Mantovani

Bogliasco. È stato inaugurato sabato mattina a Bogliasco “piazzale Paolo Mantovani“, l’ampio spazio che circonda i campi sportivi del paese, a cui si accede da via Marconi e dove ha sede il campo sportivo Gloriano Mugnaini oltre ai campi dove si allenano le giovanili della Sampdoria e tutte le leve del FC Bogliasco.

L’intitolazione allo storico presidente, che ha guidato la Sampdoria dal 1979 al 1993, è stata fortemente voluta dal Sampdoria Club Bogliasco, che ne aveva fatto richiesta al Comune, supportato dalla Federclubs.

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