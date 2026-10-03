Sesrtri: 16enne soccorsa per intossicazione etilica. Chiavari tre feriti in incidente

Ancora una persona minorenne soccorsa per intossicazione etilica. E’ successo all’1.30 in via 20 Settembre a Sestri Levante. Sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Riva Trigoso. La ragazzina ha rifiutato il trasferimento all’ospedale di Lavagna. La famiglia dovrà comunque essere informata affinché protegga la ragazzina da comportamenti di vita che minano la salute.

Pochi minuti dopo la mezzanotte in corso De Michiel a Chiavari, incidente stradale con una moto coinvolta. Secondo il sito dell 118 tre i feriti tra cui un uomo di 36 anni che ha riportato un trauma cranico. Sono intervenute la Croce Verde Chiavarese, la Croce Rossa di Chiavari quella di Lavagna. I tre feriti sono starti trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Intervento della polizia per accertare dinamica, cause e responsabilità.

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