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Umanesimo francescano, arte e fede nel ricordo di padre Graziano

Umanesimo francescano, arte e fede nel ricordo di padre Graziano

Valerio Cremolini

La storia del circolo culturale “Angiolo Del Santo”, braccio espositivo dell’Unione cattolica artisti italiani alla Spezia, si arricchisce di una nuova mostra dal forte significato spirituale e culturale. È stata inaugurata ieri “Umanesimo francescano”, collettiva dedicata agli 800 anni dalla scomparsa di san Francesco e, nell’occasione, anche alla memoria di padre Graziano De Filippi (1921-1997), figura importante per la nascita e la crescita del sodalizio.

A ricordarne la figura è stato il critico d’arte Valerio Cremolini, che ha ripercorso il lungo legame di padre Graziano con la realtà culturale spezzina. Il francescano visse per 33 anni nel convento di Gaggiola e fu tra i fautori della nascita del circolo “Angiolo Del Santo”, del quale divenne il primo assistente ecclesiastico. Fu proprio padre Graziano, nel dicembre del 1987, a partecipare all’inaugurazione della sede di via Don Minzoni 62. In quell’occasione definì il circolo un “nuovo canale di cultura a disposizione della Chiesa locale e dell’intera comunità civile”, presentando la personale “Gente nell’Evangelo” del pittore Bruno Vasoli (1924-1990), per anni docente di Disegno e Storia dell’arte.

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