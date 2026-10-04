A Turati brillano gli occhi: “Ma non guardiamo la classifica, non voglio sia di distrazione”

“Abbiamo fatto una buona prestazione, nel primo tempo forse ci è mancato quel coraggio che abbiamo sempre messo in campo. All’inizio non ci è venuto tutto benissimo, nella ripresa invece sono rimasto soddisfatto perché siamo saliti in cattedra facendo vedere le nostre qualità”. Non lascia trasparire nessun sorriso Marco Turati, ancora in tensione dopo il successo del suo Spezia contro la Reggiana. Un 1-0 firmato Cazzadori, che pesa tantissimo anche per gli equilibri del campionato, seppure sia solo all’inizio il mese di ottobre. “Voglio sottolineare la forza e l’impatto fisico della Reggiana nel primo tempo, una squadra aggressiva che ci veniva a prendere con un uomo in meno ma con grande dinamismo. Si vedeva che avevano voglia di fare una partita importante, sono la squadra più forte che abbiamo incontrato fino ad ora”, racconta in conferenza.

Un successo che manda lo Spezia a +8 sulla Reggiana e a +5 sul Ravenna, oggi sconfitto dalla Pianese, ma che per Turati non assume alcun tipo di significato: “Non lo dico per retorica, ma fino ad oggi non abbiamo guardato la classifica, noi abbiamo voluto costruire una squadra forte che desse soddisfazione ai tifosi. A Spezia il risultato conta e lo sappiamo, ma la gente è molto attaccata all’impegno che si mette quotidianamente e su questo mi sono concentrato, facendo capire cosa vuol dire indossare questa maglia. Li sprono a migliorarsi, oggi mi sottolineate la classifica ma non voglio sia una distrazione per il percorso di crescita. Quando mi viene detto che la mia squadra ha una grande forza mentale sono solo che contento. Non ci siamo mai sfaldati, abbiamo portato nella partita le nostre caratteristiche e mi fa solo che piacere. Abbiamo sempre in campo tre 2006, diversi 2003, un 2004. Aver fatto capire l’importanza della maglia è un motivo di orgoglio”.

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