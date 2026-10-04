Ad Arcola si puliscono i canali in un autunno a 30°: “Dalla Regione Liguria ogni anno meno fondi”

Chieda una gestione sovracomunale per il servizio di manutenzione dei canali la sindaca di Arcola, Monica Paganini. Nel terzo comune per popolazione della provincia spezzina si lavora in questi giorni per pulire i corsi d’acqua in un periodo dell’anno chiave, quello che precede l’arrivo delle prime piogge. Dopo l’estate più calda di sempre – dati Istat – il rischio di fenomeni particolarmente intensi in autunno è notoriamente maggiore.
“Il punto della manutenzione dei canali è predominante rispetto alla tenuta del territorio – dice la prima cittadina -. Ma non si può più gravare sul bilancio comunale a danno di altri servizi essenziali in costanza di rivoluzione climatica: serve una regia di ambito”. L’intervento di pulizia costa 90mila euro al Comune di Arcola, finanziato dal bilancio comunale. “Purtroppo le risorse a disposizione da parte della Regione diminuiscono di anno in anno e per il 2026 ammontano ad appena 16 mila euro”, sottolinea Paganini.