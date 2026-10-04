Centovent’anni di Spezia… tutti da collezionare: arriva l’album che racconta la storia aquilotta

Un secolo e due decenni di emozioni, protagonisti e ricordi racchiusi in un album speciale. In occasione dei 120 anni dalla fondazione, lo Spezia Calcio ha scelto di celebrare la propria lunga storia con una raccolta dedicata al percorso del Club, dalle origini del 1906 fino ai giorni nostri. Un vero e proprio viaggio nel tempo, fatto di fotografie, volti, racconti e personaggi che, generazione dopo generazione, hanno contribuito a costruire l’identità delle Aquile. Dalle prime stagioni fino all’epoca attuale, l’album ripercorre le tappe più significative di una storia profondamente intrecciata con quella della città della Spezia e dei suoi tifosi.

La presentazione ufficiale è in programma domani, lunedì 5 ottobre, alle 18.30, all’Ipercoop del centro “Le Terrazze”. A impreziosire l’appuntamento ci saranno tre calciatori aquilotti: Carmelo Limonelli, Pietro Candelari e Samuele Capolupo. Sarà l’occasione per conoscere da vicino un progetto nato non soltanto per celebrare un anniversario speciale, ma anche per conservare e tramandare alle nuove generazioni i protagonisti, le immagini e i momenti che hanno segnato 120 anni di passione bianconera. Dal 1906 al 2026, una storia lunga 120 anni, una storia che adesso si può anche collezionare.

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