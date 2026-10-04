“Common Ground”, il Comune di Genova aderisce al progetto europeo per la rigenerazione urbana e la depavimentazione

Genova. Il Comune di Genova punta sulla sostenibilità, l’innovazione urbana e la vivibilità dei quartieri. La Giunta comunale ha approvato l’adesione alla proposta progettuale internazionale “Common Ground Depaving Pathways for a Permeable, Inclusive Genoa”, candidata a rispondere al bando europeo “Co-create NEB 2027”, promosso nell’ambito dell’iniziativa EIT Community New European Bauhaus.

Il provvedimento, che non comporta alcun impegno di spesa per le casse comunali, mira a introdurre pratiche innovative di rigenerazione urbana, puntando in particolare sul cosiddetto “depaving” (la rimozione dell’asfalto superfluo per restituire spazio alla terra e alla permeabilità del suolo) e sul coinvolgimento diretto di cittadini e associazioni nei processi di co-progettazione degli spazi pubblici.

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