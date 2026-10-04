Coppa Liguria Seconda Categoria LIVE: al Corrent lo scontro decisivo tra Carcarese U21 e Plodio

Carcare. Tutto pronto al “Candido Corrent” di Carcare per il match decisivo di Coppa Liguria di Seconda Categoria. Oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15:30, si affronteranno la Carcarese Under 21 e il Plodio in una sfida da “dentro o fuori” che mette in palio il pass per il turno successivo.

Entrambe le formazioni arrivano a questo scontro diretto a punteggio pieno, avendo entrambe superato l’ostacolo Murialdo nelle precedenti uscite del girone. Il Plodio si è imposto tra le mura amiche con un solido 3-1, mentre la Carcarese U21 ha conquistato l’intera posta in palio imponendosi per 2-1 in trasferta.

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