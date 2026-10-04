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Sport

Coppa Liguria Seconda Categoria LIVE: al Corrent lo scontro decisivo tra Carcarese U21 e Plodio

Coppa Liguria Seconda Categoria LIVE: al Corrent lo scontro decisivo tra Carcarese U21 e Plodio

Stadio candido Corrent carcare

Carcare. Tutto pronto al “Candido Corrent” di Carcare per il match decisivo di Coppa Liguria di Seconda Categoria. Oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15:30, si affronteranno la Carcarese Under 21 e il Plodio in una sfida da “dentro o fuori” che mette in palio il pass per il turno successivo.

Entrambe le formazioni arrivano a questo scontro diretto a punteggio pieno, avendo entrambe superato l’ostacolo Murialdo nelle precedenti uscite del girone. Il Plodio si è imposto tra le mura amiche con un solido 3-1, mentre la Carcarese U21 ha conquistato l’intera posta in palio imponendosi per 2-1 in trasferta.

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