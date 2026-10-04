Dalla Regione 460mila euro ai Comuni per le luminarie natalizie

Regione Liguria mette a disposizione 460mila euro per sostenere i Comuni nella realizzazione di luminarie, eventi natalizi, presepi, mercatini e iniziative dedicate alle tradizioni, all’enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione dei luoghi identitari. È quanto prevede il nuovo avviso “Natale in Liguria 2026”, che sarà pubblicato martedì 6 ottobre e sarà rivolto ai Comuni liguri, singolarmente o come capofila di progetti realizzati insieme ad altri soggetti del territorio.

La misura avrà una dotazione complessiva di 460mila euro e prevederà un contributo fino al 50% del valore del progetto, con un massimo di 7500 euro per ciascuna proposta. “Con Natale in Liguria vogliamo sostenere i Comuni nella realizzazione di iniziative capaci di rendere ancora più accoglienti e attrattivi i nostri territori durante il periodo natalizio – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Luminarie, presepi, mercatini, eventi, tradizioni ed esperienze legate ai prodotti locali contribuiscono a creare atmosfera, animare i centri e valorizzare l’identità dei territori. L’obiettivo è aiutare i Comuni a costruire proposte di qualità, capaci di coinvolgere residenti e visitatori e di far conoscere borghi, città e tradizioni della Liguria nel periodo delle festività”.

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