Decine di tifosi accolgono lo Spezia a Follo, cori e fumogeni dopo il successo a Reggio Emilia

La vittoria contro la Reggiana che conferma la vetta della classifica dello Spezia alimenta l’entusiasmo che da settimane si respira in città. Dopo il successo del Mapei Stadium firmato da Cazzadori, decine di tifosi hanno accolto la squadra di rientro dall’Emilia Romagna al centro sportivo di Follo, per celebrare un risultato importantissimo che mancava da quasi 25 anni. Fumogeni, cori e tanti complimenti per mister Turati e la squadra, scesi dal pullman per incontrare la tifoseria e ricevere tutto il calore e l’affetto della piazza. Spezia che tornerà in campo sabato sera contro il Gubbio, prima della trasferta di Ravenna contro l’ultima big che manca all’appello.

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