Favale: festa della Madonna del Rosario; il programma di oggi e domani

Oggi domenica 4 vigilia e domani lunedì 5 a Favale festa patronale della Madonna del Rosario. Una celebrazione molto partecipata con il ritorno a paese di tutti i favalesi che per ragioni di lavori si sono traferiti in Rivira o in altre aree geografiche della Liguria. La Madonna del rosario fu scelta come patrona per “combattere l’eresia valdese”, religione che a nel 1850 eresse un tempio a Castello e conquistava fedeli.

Di seguito il programma che prevede, tutte le sere, stand gastronomici al coperto con specialità alla piastra e l’autentica focaccia al formaggio

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