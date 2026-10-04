Ignazio Venzano, i funerali martedì prossimo nella sua Sestri Ponente. La famiglia: “Niente fiori, ma donazioni”

Genova. Il funerali del professore Ignazio Venzano, storico preside del Deledda scomparso lo scorso 28 settembre, si terranno martedì 6 ottobre alle ore 11.30, presso la basilica di Nostra Signora Assunta di Sestri Ponente, in piazza Barazza, nel cuore del quartiere dove abitava.

Ad annunciarlo la famiglia, che invita tutti i tantissimi che in questi giorni si sono stretti al dolore dell’intera comunità genovese a lasciare donazioni ad Alpim, la fondazione per i minori con il quale Venzano stava collaborando attivamente da anni, facendo parte del team di “costruzione” del progetto del liceo tecnologico sperimentale della Valpolcevera.

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