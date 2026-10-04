Il Gubbio esonera Di Carlo, si presenterà al Picco con Piero Braglia in panchina

Il Gubbio esonera Mimmo Di Carlo proprio nella settimana che anticipava il ritorno del tecnico al Picco da avversario. La note del club umbro arriva poche ore dopo la sconfitta in casa nel derby contro il Perugia, che ha vinto sabato con un rotondo 1-3 maturato soprattutto nella ripresa. Insieme a Di Carlo esonerato anche il suo staff. Gli umbri si affidano all’usato sicuro: Piero Braglia. Grande conoscitore della categoria, vanta 750 panchine nella terza serie oltre a 221 in serie B. Ha già allenato il Gubbio nelle annate 22/23 e 23/24 arrivando quinto e sesto.

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