La storia di Amelia torna a vivere tra musica e parole

“Storie del passato che continuano a parlarci del presente – racconta Tresconi –. La storia di Amelia è una di queste. Attraverso la musica degli Ora Quattro abbiamo voluto darle una nuova voce e ricordare tutte quelle donne che, ieri come oggi, sono state private della possibilità di raccontarsi, di scegliere e di essere ricordate”. Sul palco, insieme all’autrice, saranno presenti gli Ora Quattro, Sabrina Bertoloni, in qualità di moderatrice, e Marzia Menconi, voce narrante. L’iniziativa è anche il risultato della collaborazione tra diverse professionalità e sensibilità femminili, unite dalla volontà di costruire un momento di cultura e confronto. Un ringraziamento particolare va a Marzia Ilari e al Coordinamento Donne Cgil della Spezia per il sostegno alla realizzazione dell’evento. “Dove nessuno mi ha cercata” non è soltanto il titolo di una canzone: è la voce di una donna che, attraverso i secoli, chiede ancora di essere ascoltata.
Una storia ambientata nel XIV secolo che, attraverso la musica e la letteratura, torna a interrogare il presente. È quella di Amelia, protagonista del romanzo La linea del destino di Daniela Tresconi, al centro dell’appuntamento in programma venerdì 9 ottobre alle 17.30 al SunSpace di Via Sapri. L’occasione sarà la presentazione di “Dove nessuno mi ha cercata”, nuovo brano inedito degli Ora Quattro, nato proprio dall’incontro tra la musica e la storia raccontata nel romanzo. Tresconi sarà presente per parlare della sua opera e leggere alcuni estratti de La linea del destino. La vicenda di Amelia, donna vissuta in un’epoca lontana, diventa così il punto di partenza per una riflessione su temi che non hanno perso la loro attualità: la memoria, la violenza, l’emarginazione e la negazione della libertà e della voce delle donne. “Il progetto nasce dal desiderio di far uscire la storia dalle pagine del libro e permetterle di vivere attraverso un linguaggio diverso, quello della musica – commenta Sabrina Brozzo – vocalist del gruppo. Il brano degli Ora Quattro rappresenta infatti una nuova interpretazione della vicenda di Amelia e un modo per riportare alla luce una storia che rischierebbe, come tante altre, di essere dimenticata”.