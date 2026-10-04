La storia di Amelia torna a vivere tra musica e parole

“Storie del passato che continuano a parlarci del presente – racconta Tresconi –. La storia di Amelia è una di queste. Attraverso la musica degli Ora Quattro abbiamo voluto darle una nuova voce e ricordare tutte quelle donne che, ieri come oggi, sono state private della possibilità di raccontarsi, di scegliere e di essere ricordate”. Sul palco, insieme all’autrice, saranno presenti gli Ora Quattro, Sabrina Bertoloni, in qualità di moderatrice, e Marzia Menconi, voce narrante. L’iniziativa è anche il risultato della collaborazione tra diverse professionalità e sensibilità femminili, unite dalla volontà di costruire un momento di cultura e confronto. Un ringraziamento particolare va a Marzia Ilari e al Coordinamento Donne Cgil della Spezia per il sostegno alla realizzazione dell’evento. “Dove nessuno mi ha cercata” non è soltanto il titolo di una canzone: è la voce di una donna che, attraverso i secoli, chiede ancora di essere ascoltata.