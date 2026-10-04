Lavagna: aggressione e trauma cranico per un 35enne in piazza Torino

Ancora un’aggressione a indicare, qualsiasi siano le circostanze e le motivazioni, come in Riviera aumenti la violenza. Alle 00.37 in piazza Torino a Lavagna, un uomo di 35 anni ha subito un’aggressione subendo un trauma cranico. Sono intervenuti i militi della Croce Verde di Lavagna che lo hanno trasportato al pronto soccorso. Del caso si occupano i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante.

All’1.28 sempre a Lavagna ma in via Moggia, un uomo di 40 anni è stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Cogorno che l’hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale per “patologia non identificata”, come specifica il sito del 118. Ma sono stati avvertiti i carabinieri.

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