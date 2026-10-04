Lo spezzino D’Asaro eletto nel Consiglio nazionale di Federdanza

Ieri all’Hilton Rome Airport di Roma si è tenuta l’Assemblea elettiva della Federazione italiana danza sportiva e sport musicali, volta all’integrazione di cinque membri del Consiglio federale nazionale. Tra i cinque eletti al termine delle operazioni di scrutinio, c’è anche il giovane dirigente spezzino Alessandro D’Asaro: il neo consigliere federale nazionale ha ricevuto un consenso superiore al 90% dei voti. Completano il quadro degli eletti Michelangelo Buonarrivo, Andrea Fulco, Maria Grazia Giovenco e Giuseppina Crisci. Con l’elezione di D’Asaro nel Consiglio federale di Federdanza la Liguria potrà così essere rappresentata ai massimi livelli federali.

La Federazione italiana danzasportiva e sport musicali è preseduta dalla presidente e membro di giunta Coni Laura Lunetta e ha sede presso lo Stadio Olimpico di Roma.

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