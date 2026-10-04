Malore fatale per un ciclista toscano a Ortonovo

Tragedia sulle strade spezzine questa mattina attorno alle 10. Un ciclista toscano che pedalava nella zona di confine con la Toscana, all’interno del territorio di Luni, ha accusato un malore che gli è purtroppo risultato fatale. L’uomo, di circa cinquant’anni, si trovava insieme ad alcuni compagni quando si è fermato accasciandosi al suolo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi con un’ambulanza della Pubblica assistenza di Luni e l’automedica sarzanese. Nel frattempo veniva richiamato l’intervento dell’elicottero Pegaso della Regione Toscana per un più rapido ricovero, viste le condizioni del ciclista, subito apparse gravissime. Tuttavia il trasporto è risultato purtroppo non necessario e vani i tentativi di rianimazione dei sanitari.

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