Marina del Castelluccio, il progetto al Salone Nautico: il futuro della nautica a Genova

Genova. Una storia che parte da lontano e guarda al futuro quella che il board de la Marina del Castelluccio ha illustrato al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova: il nuovo progetto di riqualificazione e sviluppo del porticciolo di Pegli. Il tutto nel corso di una conferenza alla quale ha portato i suoi saluti il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi.

Una storia dunque imprenditoriale e familiare, legata al borgo di Pegli, al suo mare e alle sue tradizioni che guarda al futuro volendo realizzare una moderna infrastruttura dedicata alla nautica da diporto leggera e restituendo valore e riqualificazione al quartiere e ai suoi cittadini. La nuova Marina si svilupperà nell’area compresa tra la Rocca del Castelluccio e il promontorio del Risveglio, con 558 posti barca, di cui 292 destinati alle piccole imbarcazioni, nuovi pontili, opere di protezione dello specchio acqueo, 243 posti auto e una nuova passeggiata ciclopedonale. Il progetto prevede inoltre una significativa componente di verde pubblico. L’investimento complessivo supera i 26 milioni di euro e rappresenta uno dei più significativi interventi di sviluppo della portualità turistica della Riviera di Ponente: sarà realizzato da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime per 24 mesi stimati di lavori che inizieranno entro la fine di quest’anno.

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