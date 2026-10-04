Mateju ancora per Oyono e la conferma della squadra anti-Pescara anche per la trasferta di Reggio Emilia

Archiviata la trasferta di successo contro il Pescara, lo Spezia di Marco Turati non può abbassare l’asticella. Alle 17.30 l’avversario sarà la Reggiana, altra accreditata alla vittoria finale del campionato, in un Mapei Stadium che non sorride da oltre vent’anni alle Aquile, alla caccia del colpo grosso per mandare l’ennesimo segnale a questa Serie C. Senza il supporto del proprio popolo, eccezion fatta per i 59 residenti fuori dalla provincia ligure che hanno potuto acquistare il biglietto, lo Spezia si giocherà le sue carte per tenere viva la striscia di successi consecutivi, contro la squadra più forte fin qui affrontata.

Non ci saranno grosse novità nelle scelte di Turati. Il mister, che non potrà contare su Bastoni oltre che su Cancellieri, Kalaj e Cannavò ancora in nazionale, conferma l’undici visto contro il Pescara sette giorni fa. Un 4-2-3-1 che diventa spesso 4-3-3, con Melo Limonelli nella posizione più importante dello scacchiere. Davanti ancora Mazzocchi, da ex, con Cardinali e Cazzadori, mentre nel mezzo è intoccabile la cerniera Capomaggio-Bright. Dietro, con Oyono appena rientrato dalla nazionale, toccherà ancora a Mateju giocare sulla destra, con Capolupo a sinistra e Sapola e Sganzerla di fronte all’altro ex del match, Micai.

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