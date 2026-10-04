Millevele 2026, Bucci alla premiazione: “Manifestazione storica che promuove i valori dello sport e del mare”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto oggi alla premiazione dell’edizione 2026 della Millevele Iren, la veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano svoltasi il 12 settembre scorso. Ha preso parte alla cerimonia anche il vicepresidente e assessore con delega allo Sport Simona Ferro.

“Milllevele rappresenta una manifestazione storica, fondamentale per promuovere i valori dello sport e del mare. Sarebbe impossibile portarla avanti senza l’impegno, la passione e la dedizione di tutti coloro che contribuiscono alla sua organizzazione – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Manifestazioni come questa dimostrano quanto lo sport sia uno strumento di crescita, di educazione e di aggregazione: insegna il rispetto delle regole e degli altri, il valore del sacrificio, il coraggio di affrontare le difficoltà e l’importanza dell’impegno e della costanza. Proprio per questo, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche hanno il dovere di sostenere e promuovere gli eventi sportivi e tutte quelle realtà che permettono ai cittadini, soprattutto ai più giovani, di avvicinarsi allo sport, perché investire nello sport significa investire nelle persone e nella comunità; dallo sport, infatti, possono nascere cittadini più consapevoli e responsabili, capaci di comprendere il valore della collaborazione, del rispetto e della partecipazione. È quindi importante che le istituzioni continuino a sostenere queste iniziative, affinché possano trasmettere quei valori fondamentali di fatica, educazione, coraggio, passione e impegno che rappresentano una parte importante della crescita di ogni persona. Per il prossimo anno, come istituzioni, ci impegneremo dunque affinché tutte le barche iscritte alla Millevele trovino un ormeggio per poter partecipare alla veleggiata”.

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