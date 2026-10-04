Password salvate nel browser: la comodità che nessuno mette mai in discussione

Probabilmente non ricordi nemmeno l’ultima volta che hai digitato una password per un sito web che visiti regolarmente. Basta un clic e il browser inserisce istantaneamente i tuoi dati di accesso: niente più ricerche di password, niente più reimpostazioni di account, niente più frustrazioni. Sembra una piccola funzionalità pensata per semplificarti la vita.
Con il passare del tempo, questa comodità diventa un’abitudine. Chrome, Safari e altri browser memorizzano silenziosamente decine delle tue credenziali, aiutandoti ad accedere a tutto, dagli account per lo shopping alle piattaforme di lavoro, in pochi secondi.