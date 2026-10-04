Pini in corso Podestà, dissequestrata l’area: lunedì riunione a Tursi per capire la sorte degli esemplari a rischio

Genova. La Procura di Genova ha disposto il dissequestro dell’area di cantiere in corso Podestà, nel quartiere di Carignano, restituendo al Comune la piena disponibilità della zona interessata dai discussi interventi di abbattimento di alcuni pini considerati a rischio. Decaduti quindi i sigilli che di fatto bloccavano diverse aree del viale, impattando anche sulla viabilità della zona.

La decisione dei magistrati arriva a seguito del materiale integrativo depositato dai tecnici di Tursi, che ha fornito i chiarimenti richiesti circa la valutazione del rischio e le motivazioni di pubblica incolumità alla base del piano di sostituzione alberata. Le documentazioni agronomiche e le perizie di stabilità fornite dalla civica amministrazione hanno dimostrato lo stato di sofferenza delle alberature e la potenziale pericolosità per i passanti e la viabilità.

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