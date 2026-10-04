Rapallo: festa di San Francesco, don Jacopo ha benedetto gli animali

Benedizione degli animali, tanti i cani presenti, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Anna a Rapallo in occasione della festa di San Francesco d’Assisi. Don Jacopo De Vecchi ha esortato ad amare gli animali, ma senza privilegiarli rispetto alle persone. Per tutti una cartolina con l’immagine di una rondine e il testo di una preghiera di benedizione: “O Dio creatore, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e una compagnia nella fatica quotidiana, per intercessione di San Francesco d’Assisi fa che, in un armonioso rapporto con la creazione e tra noi, impariamo a servire e amare Te sopra ogni cosa, a riconoscere il soffio della tua divina presenza in ogni creatura, a scoprire l’immagine a somiglianza del tuo volto ogni volta che ci riconosciamo fratelli e sorelle. Per Cristo nostro Signore. Amen

Foto di Consuelo Pallavicini

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