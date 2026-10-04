Regione, 460mila euro ai Comuni per eventi e luminarie natalizie. L’assessore Lombardi: “Valorizziamo i territori”

Regione Liguria mette a disposizione 460mila euro per sostenere i Comuni nella realizzazione di luminarie, eventi natalizi, presepi, mercatini e iniziative dedicate alle tradizioni, all’enogastronomia, alla cultura e alla valorizzazione dei luoghi identitari. È quanto prevede il nuovo avviso “Natale in Liguria 2026”, che sarà pubblicato martedì 6 ottobre e sarà rivolto ai Comuni liguri, singolarmente o come capofila di progetti realizzati insieme ad altri soggetti del territorio.

La misura avrà una dotazione complessiva di 460mila euro e prevederà un contributo fino al 50% del valore del progetto, con un massimo di 7500 euro per ciascuna proposta.

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