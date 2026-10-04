Stillitano in tribuna, si gode il primato. Sugli spalti del “Mapei” anche Soda e l’ex presidente Ruggieri

Scatti gioiosi dal “Mapei”, mai troppo amico dello Spezia nemmeno quando i colori sono quelli del Sassuolo. Ma quella di oggi è una vittoria che vale più dei tre punti, anche se il cammino è lunghissimo e arriveranno pozzanghere e ostacoli anche nei pomeriggi più impensati. Ma il sapore di un segnale si percepisce: lo Spezia di MArco Turati passa a Reggio Emilia, conquista una vittoria bellissima e pesante, rinsalda il primato e prova a mettere qualche passo di distanza tra sé e le inseguitrici. La capolista insomma, che ha una media inglese invidiabile e un saldo fatti-subiti che giustificano la leadership, non si limita a restare davanti: prova a scappare. Eppure, per un tempo, il vento dell’Appennino soffia un po’ più dalla parte degli emiliani. La Reggiana prende campo, gioca con buona personalità, costringe i bianchi a soffrire e segna anche due gol, entrambi poi annullati all’Fvs. Lo Spezia ha il grandissimo merito di resistere, di restare dentro la gara, aspettando il momento giusto. Il tempo di ascoltare urli e correttivi durante l’intervallo che Capomaggio e compagni rientrano dagli spogliatoi con un piglio diverso. E vengono fuori alla grande, cambiando passo, e trovando il gol con Cazzadori, un lampo che spezza l’equilibrio e accende una serata destinata a diventare memoria.















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