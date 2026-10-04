Terzo ko di fila per la Fezzanese, che cade in casa anche con la Valenzana Mado

La Fezzanese cade per la terza volta di fila ed esce sconfitta al Ferdeghini anche contro la Valenzana Mado, che si impone 2-1 nella gara valida per la sesta giornata di Serie D. I verdi partono bene e sfiorano il vantaggio con Vannucci, ma al 39’ sono gli ospiti a sbloccare il risultato con un colpo di testa di West. La reazione della squadra di Ponte è immediata e, nel recupero del primo tempo, Scarlino firma l’1-1 con uno splendido destro al volo sotto l’incrocio, al termine di una bella azione costruita da Vannucci e Morelli.

Nella ripresa, però, la Valenzana Mado torna avanti già al 4’ con Maccioni, bravo a sfruttare un’incertezza della retroguardia verde. La Fezzanese prende in mano il gioco e costruisce diverse occasioni per il pareggio: Maddaloni calcia alto da buona posizione, Morelli sfiora il palo di testa e nel finale ci provano anche Beccarelli e lo stesso Maddaloni, senza trovare il guizzo decisivo. Gli ospiti resistono fino al triplice fischio e conquistano tre punti al Ferdeghini. Nel finale anche tanta tensione, con l’espulsione di Sammouni al 48’ per un fallo a gioco fermo.

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