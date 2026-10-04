Tesser: “Lo Spezia è stato più forte, ma noi abbiamo avuto più occasioni”

“Abbiamo fatto un primo tempo positivo, nel secondo meno. Loro hanno trovato il gol, abbiamo provato a reagire e direi che nel computo delle situazioni ne abbiamo avute più noi. Peccato non andare in vantaggio quando fai bene, loro hanno sfruttato una situazione e noi. E la differenza l’ha fatto questo”. Commenta amaramente la sconfitta della sua Reggiana, Attilio Tesser, sconfitto dallo Spezia di Marco Turati in uno scontro di altissima classifica al Mapei. “Lo Spezia gioca con una difesa alta e aggressiva, ma penso che noi abbiamo creato senza finalizzare. Abbiamo segnato due gol che sono stati annullati, poi abbiamo preso un palo, abbiamo avuto due occasioni con il portiere fuori dalla porta. Non finalizzare è un peccato. Loro hanno un po’ preso la partita in mano nel secondo tempo e ci hanno fatto male con l’occasione del gol. A noi lo sbandieratore ha fischiato un fuorigioco di Sipos, che però ha sbagliato, ma le occasioni per pareggiare le abbiamo avute”.

Seconda sconfitta consecutiva, ma per Tesser nessun dramma per quanto riguarda la classifica: “A Perugia non siamo scesi in campo, stasera abbiamo fatto la nostra partita giocandocela alla pari. Al di là delle considerazioni degli avversari, dobbiamo cambiare un trend che non ci ha permesso di portare a casa un risultato positivo. È un dato di fatto che siamo lontani dal primo posto, ma rimane quello che abbiamo sempre detto: rimaniamo nelle parti alte della classifica, il gruppo c’è e abbiamo sbagliato solo a Perugia. Oggi lo Spezia è stato più forte, ma la squadra c’è”, continua Tesser, che parla poi degli episodi arbitrali in conclusione: “Se l’assistente non sbandiera, il regolamento dice una cosa chiara. Oggi è facile parlare dell’arbitro, ma non posso attaccarmi a quello. C’è un errore clamoroso, non sui gol annullati, ma quando alzano la bandierina sul palo di Sipos. Era buono di due metri, e lo scandalo è che lui pensava che il passaggio lo avesse fatto uno della Reggiana e non Oyono”.

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