COMMENTA
CONDIVIDI

The wall Sganzerla: “Strada giusta, nel lungo veniamo sempre fuori con i nostri concetti”

The wall Sganzerla: “Strada giusta, nel lungo veniamo sempre fuori con i nostri concetti”

Riccardo Sganzerla

“Sapevamo che difficoltà ci fosse nell’incontrare l’attacco della Reggiana. Lavoriamo tanto per mantenere questa solidità per non prendere gol. Ci siamo comportati bene, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”. Ha ancora l’adrenalina in corpo Riccardo Sganzerla, dominante insieme al compagno di reparto Sapola contro l’attacco della Reggiana nella vittoria del Mapei dello Spezia. “Il primo tempo è stato equilibrato, entrambi abbiamo fatto la nostra partita ma secondo me abbiamo una bravura nel lungo a venire fuori con i nostri concetti e intensità. Oggi ci ha portato al bottino pieno”, racconta in conferenza.

Una partita complicata contro un calcio differente da quello visto fino a qui, ma che ha permesso comunque alla difesa spezzina di mantenere la porta inviolata: “Dovevamo prendere le misure sul gioco verticale all’inizio, lo sapevamo e ci siamo preparati per questa partita. Sapevamo di affrontare una squadra forte, ci sta concedere qualche occasione agli avversari se sono così forti, ma con l’andare del match siamo stati bravi a limitare il più possibile”. 

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com