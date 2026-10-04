The wall Sganzerla: “Strada giusta, nel lungo veniamo sempre fuori con i nostri concetti”

“Sapevamo che difficoltà ci fosse nell’incontrare l’attacco della Reggiana. Lavoriamo tanto per mantenere questa solidità per non prendere gol. Ci siamo comportati bene, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”. Ha ancora l’adrenalina in corpo Riccardo Sganzerla, dominante insieme al compagno di reparto Sapola contro l’attacco della Reggiana nella vittoria del Mapei dello Spezia. “Il primo tempo è stato equilibrato, entrambi abbiamo fatto la nostra partita ma secondo me abbiamo una bravura nel lungo a venire fuori con i nostri concetti e intensità. Oggi ci ha portato al bottino pieno”, racconta in conferenza.

Una partita complicata contro un calcio differente da quello visto fino a qui, ma che ha permesso comunque alla difesa spezzina di mantenere la porta inviolata: “Dovevamo prendere le misure sul gioco verticale all’inizio, lo sapevamo e ci siamo preparati per questa partita. Sapevamo di affrontare una squadra forte, ci sta concedere qualche occasione agli avversari se sono così forti, ma con l’andare del match siamo stati bravi a limitare il più possibile”.

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