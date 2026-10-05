A Santo Stefano volley e solidarietà nel ricordo di Giorgio Novelli

Una giornata di sport, amicizia e solidarietà ha animato il Palazzetto dello Sport di Santo Stefano Magra nella giornata del 4 ottobre, in occasione della quarta edizione del Memorial Giorgio Novelli, il torneo di pallavolo femminile Under 16 organizzato dal Valdimagra Volley per ricordare una figura particolarmente stimata e apprezzata sul territorio. L’evento ha riunito sei formazioni giovanili provenienti dalla provincia della Spezia, da Massa Carrara e dalla Riviera di Levante, offrendo al pubblico una serie di incontri intensi e combattuti, nei quali le giovani atlete hanno saputo mettere in mostra entusiasmo, correttezza, spirito di squadra e passione per la pallavolo.

Ma il Memorial Giorgio Novelli non è stato soltanto un appuntamento sportivo. Fin dalla sua nascita, infatti, la manifestazione ha voluto coniugare il ricordo e i valori umani con un concreto impegno verso la comunità, trasformando il torneo in un momento di partecipazione collettiva e solidarietà.

Grazie alla grande risposta di società sportive, famiglie, sostenitori e sponsor, l’iniziativa ha infatti permesso di raccogliere fondi destinati alla Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, contribuendo al sostegno delle attività di soccorso e assistenza svolte quotidianamente sul territorio.

«Lo sport insegna il rispetto, la collaborazione e l’importanza di aiutare gli altri», hanno sottolineato gli organizzatori del Valdimagra Volley al termine della manifestazione. «È proprio nel ricordo di Giorgio Novelli che abbiamo voluto promuovere un evento capace di trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Oggi siamo giunti alla quarta edizione del Memorial e vedere una partecipazione così sentita rappresenta per tutti noi una grande soddisfazione».

Particolarmente significativo il momento conclusivo della giornata, con le premiazioni delle squadre partecipanti e la consegna ufficiale della donazione alla Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, accompagnata da un commosso ricordo di Giorgio Novelli. Presente alla cerimonia, il tesoriere e responsabile della comunicazione della Pubblica Assistenza ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Grazie a questo torneo celebriamo ancora una volta tre aspetti preziosi: la memoria, nel ricordo di Giorgio e dei valori che ha lasciato; lo sport, testimoniato dall’impegno e dalla passione di tutte queste giovani atlete; e la solidarietà, perché questo evento rappresenta un gesto concreto. La donazione ricevuta consentirà alla nostra Pubblica Assistenza di dotarsi di strumenti salvavita di ultima generazione da installare sui mezzi di soccorso che ogni giorno mettiamo a disposizione della comunità». Soddisfazione anche da parte del Valdimagra Volley, che al termine dell’evento ha ringraziato tutte le società partecipanti, gli sponsor, i volontari e il pubblico presente per aver contribuito al successo della manifestazione.

Il Memorial Giorgio Novelli si conferma così un appuntamento capace di andare oltre il risultato sportivo, unendo generazioni diverse nel segno della memoria, della partecipazione e dell’attenzione verso il prossimo. Una formula vincente che, anno dopo anno, continua a lasciare un segno positivo nella comunità e a ribadire il ruolo dello sport come autentico veicolo di inclusione, educazione e solidarietà.

Nella foto da sinistra: Stefania Leonardi, compagna di vita di Giorgio Novelli; Federico Guidi,

Tesoriere e responsabile comunicazione della PA di Vezzano Ligure; Donatella Maggiani,

presidente del VDM Volley.

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