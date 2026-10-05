Amiu, scossone ai vertici dell’azienda: si dimettono i direttori di officine e servizi

Genova. Scossone all’interno di Amiu. Secondo fonti qualificate interne all’azienda, infatti, nella giornata di oggi si sono dimessi dal loro incarico Luca Paradisi, direttore officine dell’azienda e dell’impianto di via Sardorella, e Antonio Bleve, direttore dei servizi.

La notizia, al momento non confermata né smentita ufficialmente dall’azienda, arriva a pochi giorni dalla convocazione del consiglio di amministrazione, previsto per mercoledì 7 ottobre. Le due figure apicali, se le dimissioni fossero confermate, potrebbero essere sostituite internamente in attesa della ridefinizione dei quadri aziendali: a dicembre, infatti, il direttore generale Roberto Spera dovrebbe terminare il suo incarico. Salvo sorprese.

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