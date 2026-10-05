Basket Uisp, al via il campionato provinciale. E torna anche il tre contro tre

Sono aperte le iscrizioni al Campionato provinciale Amatori di pallacanestro Uisp 2026-2027, organizzato dal Comitato Territoriale Uisp della Spezia e Val di Magra. Il torneo prenderà il via il 2 novembre e proseguirà fino a maggio 2027. La squadra vincitrice accederà alla fase regionale e, in caso di qualificazione, potrà partecipare alle finali nazionali, in programma a Rimini dal 17 al 20 giugno. La nuova stagione porterà anche una novità: la prima edizione del Campionato invernale di basket “tre contro tre”, pensato in particolare per coinvolgere i giovani cestisti. L’iniziativa anticiperà il ritorno alla Spezia del Summerbasket, lo storico torneo tre contro tre che tornerà in programma nell’estate 2027. Fino al 30 ottobre sarà inoltre possibile iscriversi al corso di formazione per arbitri di pallacanestro Uisp. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Uisp La Spezia e Val di Magra, in via XXIV Maggio 351, telefonando allo 0187 501056 oppure scrivendo a pallacanestro.laspeziaevaldimagra@uisp.it.

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