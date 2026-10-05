Borgo Incrociati, Mangiatordi: “Il pareggio è giusto. Questa squadra non molla mai”

Albenga. Il Borgo Incrociati strappa un punto nel finale contro il Pontelungo. I genovesi vanno in vantaggio con Marella. Poi subiscono la rimonta dei padroni di casa. All’89’, però, Crosetti firma il definitivo 2-2 con una splendida conclusione dal limite.

Per Giuseppe Mangiatordi il pareggio è il risultato più giusto. “Nel primo tempo abbiamo patito la loro forza fisica, la loro intensità e il loro modo di occupare il campo. Abbiamo giocato un po’ di contorno. Nel secondo tempo, invece, i ragazzi mi sono piaciuti. Secondo me il pareggio è giustissimo. Abbiamo preso il gol del 2-1 nel momento migliore. Stavamo facendo una buona partita e abbiamo preso gol su una ripartenza. Eravamo tre contro due, se non ricordo male, e abbiamo perso palla”.

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