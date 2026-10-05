Busalla, verifiche periodiche programmate sul ponte Paleggiati sulla strada provinciale 9

Busalla. Proseguono le attività di monitoraggio e controllo sul Ponte Paleggiati, lungo la Strada Provinciale 9 a Busalla, nell’ambito del programma con cui la Città Metropolitana di Genova segue nel tempo le condizioni delle proprie infrastrutture viarie.

L’Ufficio Territorio e Mobilità della Città Metropolitana precisa che le attività attualmente in corso sul Ponte Paleggiati rientrano nel normale programma di monitoraggio e controllo dei manufatti della viabilità metropolitana e non sono state avviate a seguito del verificarsi di particolari eventi o situazioni di emergenza.

» leggi tutto su www.genova24.it