Cabinovia in Valbisagno, slitta l’avvio del dibattito pubblico. Giovedì assemblea sugli assi di forza

Genova. È ancora un’incognita la partenza del dibattito pubblico per la mobilità in Valbisagno, passaggio annunciato dalla sindaca Silvia Salis dopo aver portato a Tursi lo studio del Politecnico di Milano sull’ipotesi di una cabinovia tra Brignole e Molassana. L’intenzione del Comune sarebbe aspettare l’entrata in funzione dell’asse di forza coi bus elettrici flash charging, in modo da raccogliere dati recenti su cui fondare la discussione sul territorio. Ma il piano d’azione non è ancora del tutto definito.

A fornire un aggiornamento è stato il presidente del Municipio Bassa Valbisagno rispondendo in consiglio a un’interrogazione di Sonia Paglialunga (Lega): “L’idea, come ha dichiarato la sindaca è riuscire a partire entro l’anno con dibattito pubblico, magari con i dati degli assi di forza. La settimana scorsa si è svolta una riunione con i tre assessori e i due municipi coinvolti. Bisognerà poi individuare il soggetto terzo che dovrà gestire il dibattito come previsto dalla normativa”.

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