Camion in fiamme sull’A7 a Bolzaneto, code e traffico bloccato in direzione Genova

Genova. Problemi al traffico questa mattina sull’autostrada A7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure per un camion in fiamme all’altezza del km 127. Autostrade per l’Italia ha chiuso il tratto tra Bolzaneto e Genova Ovest intorno alle 10.
Sul posto i vigili del fuoco, il personale del primo tronco di Aspi e la polizia stradale. Il traffico è bloccato con diversi chilometri di coda peraltro in un orario di flussi piuttosto importanti dalle regioni del Nord Italia vista l’apertura del Salone Nautico.