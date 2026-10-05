Cannavò in panchina nell’ultima di Malta, oggi il ritorno alla Spezia

Si è chiusa dopo oltre due settimane la parentesi in nazionale di Kevin Cannavò, impegnato con Malta nelle partite di Nations League in questa lunga sosta che ha bloccato tutte le prime leghe europee. L’esterno dello Spezia, solo una presenza ufficiale in questo inizio stagione dopo che un infortunio lo aveva limitato nelle prime giornate di campionato, non è sceso in campo nell’ultima partita di Malta, vinta per 1-0 contro Andorra, rimanendo in panchina per tutto il match. Tornerà in Italia già nella giornata di oggi, per unirsi verosimilmente domani alla squadra di Turati per andare quantomeno in panchina nella partita con il Gubbio.

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