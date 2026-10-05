Consorzio di bonifica, ad Albenga il rilancio di un progetto comprensoriale: grande partecipazione al Tavolo Verde

Albenga. Questa mattina, presso la sede della Cooperativa Ortofrutticola in regione Massaretti, si è svolto un Tavolo Verdededicato alla costituzione di un Consorzio di Bonifica per il territorio del Ponente ligure, con la partecipazione dei Comuni del comprensorio, delle associazioni di categoria e del mondo produttivo.

Un Consorzio di Bonifica è un ente che si occupa della gestione e della manutenzione del reticolo idrografico e della tutela del territorio, programmando interventi su rii, canali e corsi d’acqua e contribuendo a una gestione coordinata della risorsa idrica. Uno strumento che potrebbe assumere un ruolo importante anche in considerazione del fatto che può avere accesso a finanziamenti sovracomunali.

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