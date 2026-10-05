Genoa, Diego Lopez verso l’addio: club insoddisfatto degli ultimi due mercati, gli scenari

Genova. Le strade tra il Genoa e il Chief of Football Diego Lopez potrebbero davvero separarsi. Resta ancora da definire, ma il Genoa non sembra intenzionato a farsi trovare impreparato. Sullo sfondo c’è infatti una proposta del Burnley, situazione che si inserisce in un quadro più ampio legato alla volontà di Lopez di guardarsi attorno e valutare le possibilità sul mercato.

Alla base della situazione ci sarebbe anche una certa insoddisfazione per la gestione degli ultimi due mercati. Un malcontento che non è legato alla qualità dei giocatori arrivati, ma al fatto che, rispetto alle linee guida inizialmente stabilite, la società avrebbe voluto muoversi in maniera differente. Una riflessione condivisa con l’area scouting, che avrebbe quindi iniziato a valutare possibili alternative.

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