Giacobazzi trasforma il Civico in un’osteria romagnola: risate e improvvisazione alla Spezia

Risate, improvvisazione, vecchi cavalli di battaglia e lo spirito autentico delle storiche osterie romagnole. Venerdì 9 ottobre alle 21, il palcoscenico del Teatro Civico ospiterà uno dei comici più amati d’Italia: Giuseppe Giacobazzi, in scena con il suo acclamato spettacolo “Osteria Giacobazzi”. L’evento, inizialmente previsto per la scorsa primavera, recupera la sua data offrendo una serata unica nel suo genere. Lo spettacolo si sviluppa attorno a un concept originale: il teatro si trasforma per una sera in una vera e osteria della Romagna. Sul palco, insieme all’artista, saranno presenti tavoli, vino e un oste d’eccezione, creando un’atmosfera intima e conviviale in cui il pubblico diventa parte integrante del racconto. Accompagnato dal fido compagno di scena Andrea Vasumi, Giacobazzi darà vita a un continuo e serrato dialogo con gli spettatori, alternando monologhi inediti alle sue storie più celebri. Uno show ad alto tasso di improvvisazione, dove la comicità nasce spontanea dalle interazioni del momento, rendendo ogni replica un evento irripetibile. L’organizzazione ringrazia i partner Cantina Arrigoni, Nonno Beppe eventi, FitxLife e Lucchi e Guastalli che hanno reso ancora di più possibile il binomio cultura-territorio che è il fondamento principale delle serate di Osteria Giacobazzi e ci tiene a ricordare che tutti i biglietti già acquistati per la data dell’8 aprile restano validi per l’accesso allo spettacolo di venerdì 9 ottobre. Gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili presso il botteghino del Civico oppure online sulle piattaforme autorizzate.

The post Rete Liguria chiede piano monitoraggio Pfas con prelievi di sangue, tra i territori individuati anche Sarzana appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com