Il Risorgimento raccontato ai giovani: al Pacinotti il libro di Rina Gambini

Dalle origini dell’Unità d’Italia alla Grande Guerra, per rileggere le radici della storia nazionale e interrogarsi sul significato dell’identità italiana. È il percorso al centro dell’incontro organizzato dalla Società Dante Alighieri della Spezia venerdì 9 ottobre alle 15.30 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Pacinotti. L’occasione è la presentazione di Viva l’Italia. Aspetti dell’Unità italiana dalle origini alla Grande Guerra, ultimo libro della studiosa e scrittrice Rina Gambini, pubblicato da Ibiskos Ulivieri Edizioni. L’autrice sarà presente e dialogherà con Giampaolo Chiappini ed Egidio Di Spigna.

Il volume raccoglie una serie di saggi dedicati alla stagione risorgimentale e al complesso percorso che portò alla nascita dello Stato unitario, attraversando le divisioni politiche, sociali e identitarie che caratterizzavano la penisola. La scelta del Pacinotti punta in particolare al confronto con le giovani generazioni, riportando la riflessione sulla storia e sulla costruzione dell’identità nazionale all’interno della scuola. L’appuntamento, promosso dalla Dante Alighieri spezzina con il presidente Carlo Raggi, è aperto gratuitamente alla cittadinanza.

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