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Jazz, bossa e l’omaggio a Paoli e Vanoni: Michela Lombardi e Giacomo Ciardi aprono a Lerici la seconda edizione di “Melodie per noi”

Jazz, bossa e l’omaggio a Paoli e Vanoni: Michela Lombardi e Giacomo Ciardi aprono a Lerici la seconda edizione di “Melodie per noi”

Le palazzine di Lerici e calata Mazzini

In arrivo la seconda edizione della rassegna musicale “Melodie per Noi”, ospitata al locale “La Magnolia” di Lerici (piazza Garibaldi). Il primo appuntamento sarà domenica 11 ottobre alle 18:00: in programma un concerto affidato alla voce di Michela Lombardi – per lei in carriera anche la collaborazione con Burt Bacharach – e a Giacomo Ciardi al pianoforte. I due artisti proporranno un repertorio con brani che spaziano dagli standard jazz alla bossanova al cantautorato e in cui saranno omaggiati in particolare Gino Paoli e Ornella Vanoni. La rassegna è a cura di Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa di “EVENTI Salute Società Spettacolo”. Per maggiori informazioni, scrivere a festival.salute.lerici@gmail.com. Consumazioni a pagamento. In caso di pioggia, il concerto sarà rinviato a data da destinarsi.

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