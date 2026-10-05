La nuova Cairese piace tanto al dg Laoretti: “Gruppo fortissimo e feeling pazzesco con staff e società”

Cairo Montenotte. “L’anno scorso la retrocessione è stata davvero strana e inaspettata. Non ci credevo neanche all’ultimo triplice fischio contro l’Asti. Avendo toccato il punto più basso si è vista davvero la forza della società, che poteva implodere e invece no. Ci hanno dato la serenità per poter ricominciare subito con degli stimoli. Il presidente mi ha subito chiamato dicendomi di volere Buttu. Siamo ripartiti subito con stimoli e progetti, non c’è stato neanche il tempo di piangersi addosso. Il percorso è a lungo termine e si è preso Buttu con tutto il suo staff. Si sono presi i giocatori condividendo gli innesti: non era più una mente pensante, ma più menti pensanti che si sono amalgamate bene. Non capita sempre di trovare questa sintonia senza discrepanze. Siamo usciti subito dalla Coppa Italia col Savona e poteva essere uno scricchiolio. Poi siamo partiti con i risultati in campionato che ci hanno dato ragione. La serenità ce l’abbiamo dentro, vedete anche il mister nelle dichiarazioni. Il pareggio sofferto contro la Sammargheritese, agguantato al 93′, è un segnale di forza che sarà quello che farà la differenza quest’anno. Questa è una Cairese che negli altri anni non c’era“.

Una serie di importanti dichiarazioni illustrative quelle rilasciate dal direttore generale della Cairese, Franz Laoretti, durante “Mixed Zone”. Illustrative perché fanno capire quanto lo stato di forma della squadra sia nato dal duro lavoro del club in estate, che con mister Buttu ha rilanciato le ambizioni e si è riscoperto per certi aspetti.

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