La voce di Amelia torna dal passato: musica e parole per le donne dimenticate

Unire musica e letteratura per dare voce alle donne dimenticate dalla storia, raccontare le ferite della violenza e dell’emarginazione e promuovere una riflessione culturale che lega passato e presente. È questo il significato dell’iniziativa in programma venerdì 9 ottobre alle 17.30 al SunSpace, in via Sapri 68 alla Spezia, fortemente voluta dal Coordinamento Donne della Cgil spezzina per il suo alto valore culturale e sociale, con la partecipazione dell’Udi. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione di “Dove nessuno mi ha cercata”, un brano inedito del gruppo Ora Quattro, nato dall’incontro tra musica e letteratura e ispirato alla storia di Amelia, protagonista del romanzo “La linea del destino” di Daniela Tresconi.

Ambientata nel XIV secolo, la vicenda di Amelia attraversa il tempo e diventa occasione per interrogarsi sulla memoria, sulla violenza, sull’emarginazione e sulla condizione di tutte quelle donne che, ieri come oggi, sono state private della propria voce, della propria libertà e persino del diritto di essere ricordate. La Cgil spezzina, attraverso il proprio Coordinamento Donne, ha voluto promuovere questo appuntamento riconoscendo nella cultura uno strumento fondamentale per mantenere viva la memoria, sensibilizzare sui temi della violenza di genere e delle discriminazioni e contribuire alla costruzione di una società più consapevole, libera e rispettosa dei diritti delle donne. La partecipazione dell’UDI arricchirà ulteriormente un momento di condivisione e riflessione sui temi dell’autodeterminazione femminile e del riconoscimento della voce e del ruolo delle donne nella storia e nella società.

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