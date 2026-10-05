Lettere/ Auguri a Renzo Piano e l’invito a progettare una casa di comunità per anziani”

Da Daniela Seminatore​

Dopo gli auguri per gli ottantanove anni di Renzo Piano, vorrei esprimere un desiderio da lettore ligure. Il nostro celebre concittadino, che ha donato alla Liguria il ponte San Giorgio e al mondo interi quartieri e musei di valore inestimabile, potrebbe rivolgere il suo sguardo anche agli anziani con una pensione modesta, che nella nostra regione — una delle più anziane d’Italia — sono tantissimi e troppo spesso invisibili.

​Immagino edifici nuovi, o vecchie strutture restituite a nuova vita: complessi ad alta efficienza energetica, accessibili e pensati per far convivere giovani e anziani. Non una casa di riposo, ma una vera comunità fondata sullo scambio reciproco. I giovani si occuperebbero delle commissioni, della spesa, delle incombenze burocratiche e di rappresentare i più anziani nelle riunioni di condominio; gli anziani, dal canto loro, potebbero accogliere i bambini, insegnare lavori artigianali o nozioni pratiche, leggere storie ad alta voce e tramandare un patrimonio culturale di esperienze che altrimenti andrebbe perduto.

​In questo patto nessuno sarebbe un peso e nessuno riceverebbe carità: ciascuno darebbe ciò che ha e sa fare, ricevendo in cambio ciò di cui ha bisogno. Sarebbe l’antidoto più concreto alla solitudine, una delle grandi piaghe silenziose del nostro tempo.

​Se un architetto genovese di fama mondiale firmasse un progetto di questo genere, dimostrerebbe che la dignità dell’abitare non è un privilegio per pochi, aprendo una strada del tutto nuova per l’edilizia sociale: costruire spazi che uniscano le generazioni anziché separarle. Magari partendo proprio da Genova.

​Grazie per l’attenzione.

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