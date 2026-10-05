Lo Spezia fa meglio anche degli altri due gironi: nessuno ha fatto tanti punti come la squadra di Turati

Ventidue punti su ventiquattro disponibili, miglior attacco e miglior difesa del girone e primato consolidato. Lo Spezia di Marco Turati che raggiunge la settima vittoria consecutiva in campionato battendo anche la Reggiana continua a stupire, volando sempre di più in vetta al campionato di Serie C girone B. Una partenza sprint che, anche comparata agli altri due gironi, racconta quello che è stato il grande percorso fin qui disputati dai ragazzi di Turati.

Sabato è arrivata la prima sconfitta del Cittadella, battuto in casa dall’Albinoleffe, che ha interrotto la striscia di sette successi in fila dei veneti. La squadra di mister Roberto Musso resta al primo posto in classifica, con ventuno punti raccolti, cinque in più dell’Union Brescia secondo, fermato sul pari dal Lecco. E uno in meno dello Spezia, nel girone B. Nel girone C invece conferma la vetta il Potenza, che vince 4-2 con il Picerno, mantenendo un punto di distacco dal Sorrento secondo, che interrompe la striscia di due sconfitte in fila vincendo con il Casarano. Diciannove i punti dei lucani primi nel raggruppamento, tre in meno rispetto a quanto ha fatto lo Spezia, la squadra che ha raccolto più punti di tutti nelle prime otto giornate di campionato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com