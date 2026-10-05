Mazzi, ministro del Turismo: “Dobbiamo raccontare ai croceristi cosa c’è nell’entroterra di Genova”

Genova. “Dovremmo riuscire a raccontare a tutti quei turisti che sbarcano che cosa c’è oltre la Genova che loro vedono, cioè quello che ci può essere all’interno. E la questione può riguardare proprio il fatto di riuscire a promuovere queste zone, perché questo è il lavoro che dobbiamo fare: promuovere territori oltre le zone e le città più conosciute”. Lo ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine della XII Conferenza nazionale sul turismo costiero e marittimo al Salone Nautico di Genova.

“E in questo, forse, anche le grandi navi da crociera con il loro carico di turisti che arrivano dall’estero possono molto aiutarci – ha aggiunto Mazzi -. Sono loro stessi che me l’hanno detto: lei ci consideri un grande canale di comunicazione, perché noi non siamo soltanto navi che portano i turisti, ma possiamo essere un grande canale, un grande media di comunicazione di tutto quello che voi avete in mente come sistema Italia“.

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