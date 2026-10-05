Mercoledì al Passo del Rastrello la tradizionale manifestazione dal monumento alla Resistenza

Mercoledì 7 ottobre, con inizio alle ore 10, si terrà la tradizionale manifestazione al Passo del Rastrello, al monumento alla Resistenza della Spezia, Massa e Parma.

Dopo i saluti dei sindaci dei Comuni di Zeri, Sesta Godano e Zignago e dei rappresentanti della sezione Anpi di Zeri, della Provincia di Massa-Carrara e del Comune della Spezia, interverrà Egidio Banti, co-presidente del Comitato unitario della Resistenza della Spezia, anche a nome delle associazioni partigiane di Massa-Carrara e di Parma.

Gli studenti delle scuole di Zeri, Sesta Godano e Zignago presenteranno i loro lavori in campo musicale e storico.

Il Comitato unitario della Resistenza della Spezia invita la cittadinanza a partecipare: “La memoria dell’antifascismo e della Costituzione è l’architrave della nostra società”, affermano i co-presidenti Egidio Banti, Paolo Galantini e Giorgio Pagano.

Il programma

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