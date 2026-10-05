Ortofrutta, lo Spezzino guarda a Madrid: oltre 500 prese reefer per la filiera del fresco

C’è anche la realtà spezzina a Madrid a rappresentare uno degli snodi della filiera ligure dell’ortofrutta. Dal 6 all’8 ottobre la Liguria sarà infatti protagonista a Fruit Attraction, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore, con uno stand coordinato da Liguria International e la presenza dei principali operatori della logistica regionale. Per il territorio dell’estremo levante della Liguria, il punto centrale è rappresentato dal Porto della Spezia, scalo di riferimento tra i porti container gateway del Mediterraneo, che movimenta una quota pari al 18% del traffico nazionale. Un ruolo legato anche alla logistica dei prodotti deperibili: il porto dispone infatti di 564 prese per container refrigerati (reefer), di cui 464 presso il terminal LSCT e 100 presso il terminal TDG. Una dotazione che consente di mantenere collegamenti diretti con le principali destinazioni internazionali e rafforza il ruolo dello scalo spezzino nella gestione dei prodotti a temperatura controllata, a servizio anche dei poli del freddo. La presenza ligure a Madrid riunisce in un unico spazio i principali player della logistica ortofrutticola regionale. Accanto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che rappresenta anche il sistema portuale spezzino, saranno presenti l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la Società Gestione Mercato con il Centro Agroalimentare di Genova. Il filo conduttore sarà lo slogan “Liguria. The Fruitful Hub”, con l’obiettivo di valorizzare il sistema portuale e logistico ligure sui mercati internazionali.

La 18ª edizione riunirà oltre duemilacinquecento aziende su una superficie espositiva di 162mila metri quadrati, con più di 121mila visitatori professionali attesi da 150 Paesi. La Liguria arriva all’appuntamento con uno stand ampliato rispetto alle precedenti edizioni, per consentire alle imprese di disporre di uno spazio proprio oppure di un punto di riferimento per incontri e presentazioni. “Dopo il Fruit Logistica di Berlino, il sistema ligure, grazie al coordinamento di Liguria International, si conferma al passo con l’evoluzione in crescita dei traffici da e per la nostra regione – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La presenza, condivisa con le due Autorità di Sistema Portuali e la Società Gestione Mercato di Genova, è strategica per valorizzare le competenze e le peculiarità dei nostri scali portuali e della logistica regionale”.

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