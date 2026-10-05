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Parchi giochi chiusi ad Albisola: presto via le transenne. Il sindaco Garbarini: “La sicurezza prima di tutto”

Parchi giochi chiusi ad Albisola: presto via le transenne. Il sindaco Garbarini: “La sicurezza prima di tutto”

Generico ottobre 2026

Albisola Superiore. “Prevediamo di completare l’installazione dei giochi all’interno dei giardini entro fine ottobre o, al più tardi, entro la prima metà di novembre”. A darne notizia è il sindaco, Maurizio Garbarini rivolgendosi alle famiglie.

Il primo cittadino aggiorna sulla situazione: “Da luglio alcuni giochi presenti nei parchi del nostro Comune sono transennati. Sappiamo bene quanto questo abbia pesato, soprattutto durante l’estate e soprattutto adesso con la ripresa della scuola e della routine quotidiana. Per questo vogliamo spiegarvi cosa è stato fatto in questi mesi e quali sono i prossimi passi”.

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