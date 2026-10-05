Parchi giochi chiusi ad Albisola: presto via le transenne. Il sindaco Garbarini: “La sicurezza prima di tutto”

Albisola Superiore. “Prevediamo di completare l’installazione dei giochi all’interno dei giardini entro fine ottobre o, al più tardi, entro la prima metà di novembre”. A darne notizia è il sindaco, Maurizio Garbarini rivolgendosi alle famiglie.

Il primo cittadino aggiorna sulla situazione: “Da luglio alcuni giochi presenti nei parchi del nostro Comune sono transennati. Sappiamo bene quanto questo abbia pesato, soprattutto durante l’estate e soprattutto adesso con la ripresa della scuola e della routine quotidiana. Per questo vogliamo spiegarvi cosa è stato fatto in questi mesi e quali sono i prossimi passi”.

» leggi tutto su www.ivg.it