Polizia di Stato, cambio al vertice del commissariato di pubblica sicurezza di Sestri Ponente

Genova. A seguito dei recenti movimenti ministeriali, la questora di Genova ha assegnato al commissariato sezionale di Sestri Ponente il commissario capo Baldassare Alberto Capobianco, 29 anni, che succede al commissario capo Antonio Pennacchio, trasferito alla questura di Frosinone.
Capobianco, dal 2025 funzionario del reparto Mobile di Genova, “ha maturato una comprovata esperienza nei servizi di ordine pubblico, prendendo parte a numerosi dispositivi operativi, anche fuori sede, dalle manifestazioni cittadine agli incontri calcistici presso lo stadio Luigi Ferraris”, spiegano dalla questura.